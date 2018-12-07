Finansta yetki telaşı: Önce karar aldı sonra kuruldu

Henüz kurulmadan ikinci toplantısını gerçekleştirdiği ortaya çıkan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) kurulmasını öngören AKP'nin teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP’nin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon’da görüşmeler devam ederken ikinci toplantısını düzenlemiş olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, komisyon üyleri arasında tartışmalara yol açmıştı.

Kurulması kararlaştırılan komitenin üye kurum ve kuruluşlarla çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenecek.

Görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilme yetkisi tanınan kurumun amaçları ise şu şekilde açıklandı: "Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi."

CUMHURBAŞKANINA OLAĞANÜSTÜ YETKİ

Kurumun finans siteminde olası bir "olumsuzluk" tespitinde üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

SERMAYEYİ KURTARMA BÜTÇESİ

2019 yılın için hazırlanan bütçe taslağında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na olağanüstü bir artış ile 388 milyar 945 milyon lira teklif edilmişti. "Finansal Borçların Yeniden Yapılandırması" düzenlemesi başta olmak üzere reel sektör finansmanı için bankalara kaynak aktarımının sağlanacağı belirtilmişti.

AKP’nin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) adı altında yeni bir kurum kurulması için Meclis’e getirdiği teklif henüz görüşülürken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın komitenin ikinci toplantısını yaptığını duyuran bir tweet atması tepkilere yol açmıştı.