Financial Times: Erdoğan'ın seçim başarısı Kürt oylarını bastırmasına bağlı

Financial Times'ta yer alan bir yazıda, AKP'nin seçim başarısının 'Kürt oylarının bastırılmasına bağlı olduğu' söyleniyor.

Seçimlere ilişkin bir değerlendirme yayımlayan Financial Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin seçimlerdeki kaderini "Kürt oylarının" belirleyeceğini öne sürdü.

Yazıda sandık taşıma kararına değinilirken, kararın "güvenlik" nedeniyle değil, HDP oylarını engellemek amacıyla alındığı görüşün yer verildi.

HDP'nin meclise girmesinin Erdoğan'ın meclis çoğunluğunu sağlamasını zorlaştıracağı yinelenen yazıda, Erdoğan'ın bu konudaki sızan sözleri hatırlatıldı.

FT, HDP'li yetkililerin yüzde 10'u aşacaklarına inandığını, ancak bunun engellenmesi için AKP'nin "el altından" gizli işler yürüteceğini düşündüklerini aktardı.

FT'ye konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Camcı "Yüzde 10 oya ulaşabilmek için, yüzde 15 oy almamız gerektiğini hissediyoruz" diyerek seçimlerde hile yapılabileceğini savundu.

Sandıkların taşınması sebebiyle kimi köylerin "askeri kontrol noktalarını geçerek" sandıkların taşındığı yerlere gitmesi gerekeceği bildirilirken, bunun yaşlılar ve hastalar için zor olacağı da belirtildi.

HDP'lilerin ikinci turda CHP adayı Muharrem İnce'ye vereceği desteğe de dikkat çekilen yazıda, İnce'nin Kürtçe eğitim sözü ve hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyaretiyle "tabuları yıktığı" ve kimi Kürt seçmeni kazandığı, kimilerininse "İnce'ye güvenmediği" ancak "Düşmanımın düşmanı dostumdur" diyerek oy vereceği söylendi.