'Fikret Orman belediye başkan adayı olacak'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman için 31 Mart seçimleri öncesi yeniden adaylık iddiası gündeme geldi.

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Daha önce basında da yer alan haberlerde Fikret Orman’ın yönetiminden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öne sürülmüştü.

Türkiye gazetesinin iddiasına göre, Siyah beyazlı kulübün yönetimi için güçlü bir rakip liste çıkacağı iddialarının ardından Fikret Orman’ın belediye başkanlığı adaylığına daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fikret Orman’ın Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili girişimi de tamamen ortadan kalkmış değil. Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşmelerde Orman’ın “Beni aday göstermezseniz Şafak Mahmutyazıoğlu ilk seçeneğiniz olsun” dediği ileri sürüldü.