Fıkıh-Der'de tecavüz davası öncesinde sanıklar serbest kalmak için manipülasyon peşinde

Gazeteci Mustafa Hoş, Ümraniye'de Fıkıh-Der adlı ruhsatsız dernek bünyesindeki Kuran kursunda çok sayıda çocuğa tecavüzle ilgili davanın 10 gün sonra başlayacağını, tutuklu sanıkların serbest kalmak için manipülasyon yaptıklarını belirtti. Cemaat üyeleri sosyal medyada şikayetçi çocukları karalayarak, 'iftira' iddiasını yaymaya çalışıyorlar.

İstanbul Ümraniye’de Fıkıh-Der adlı ruhsatsız derneğin Kuran kursunda çok sayıda çocuğa tecavüz davası 10 gün sonra başlayacak. Dernek başkanı Ömer Işıktekin, "eğitmenler" Hacı Serkan Bektaş ile Tarık Bektaş, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gazeteci Mustafa Hoş, Işıktekin ve adamlarının “iftira” gerekçesini öne sürerek serbest kalmaya hazırlandıklarını ve manipülasyon yaptıklarını dile getirdi.

Hoş’un edindiği bilgilere göre dernek başkanı Ömer Işıktekin ve cemaati, çocukların hastanede yapılan muayenesini kesin belge gibi yayarak manipülasyon yapıyorlar.

'SOSYAL MEDYADA ŞİKAYETÇİ ÇOCUKLARI KARALIYORLAR'

Konuyla ilgili elde ettiği bilgileri Twitter hesabından paylaşan gazeteci Hoş “Fıkıh-Der’deki tecavüz davası 10 gün sonra görülecek. Tecavüz zanlısı dernek başkanı Ömer Işıktekin ve adamları ‘iftira’ gerekçesiyle serbest kalmaya hazırlanıyor” dedi.

Ömer Işıktekin ve cemaatinin çocukların hastanede yapılan muayenesini kesin belge gibi yayarak manipülasyon yaptıklarını belirten Hoş “Hastane raporunda ‘tecavüz bulgusu yok’ diyor. Zaten aradan geçen zaman içinde bu bulgu hastanede tespit edilemez. Adli tıp kesin bir bulguya ulaşabilir. Ömer Işıktekin’in başında olduğu cemaat ‘hastane raporu böyle, adli tıp raporu da lazım’ demiyor. Sosyal medyada şikayetçi çocukları karalıyorlar” mesajını paylaştı.

TEK DERNEK FIKIH-DER DEĞİL

Mustafa Hoş’un edindiği bilgilere göre çocuklara tecavüzden tutuklanan Ömer Işıktekin’in başkanı olduğu tek dernek Fıkıh-Der değil. Hoş “Ömer Işıktekin Fıkıh-Der dahil şu derneklerin de başkanı. Buralarda da faaliyet yürüttü. Ama hala buralara ilişkin bir soruşturma derinleştirilmedi. Memduhat ilim derneği, İlim meclisi derneği, İkra islam ilimleri araştırma derneği, Memduhat övülmüşler derneği” diye yazdı.

Gazeteci Hoş, Işıktekin ve cemaatinin çocukları Kuran kurslarına davet ettiği ilan ve afişleri de paylaştı.

TECAVÜZ ZANLISININ SİLİNEN VİDEOSU: 'GÖRMEYECEKSİN, DUYMAYACAKSIN'

Hoş “Halen cezaevinde olan ve çok sayıda çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen Ömer Işıktekin’in internetten silinen videolarından birindeki şu sözlere dikkat” diyerek Işıktekin’in videosunu da paylaştı. Işıktekin sözkonusu videoda insanın her şeyi görüp duyarsa mutlu olmayacağını ileri sürerek “görmeyeceksin, bilmeyeceksin, duymayacaksın” diyor.