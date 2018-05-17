Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Mahkeme, Yüksedağ'ın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

İktidarın baskısı ile yargı tarafından tuksak edildiklerini belirten Yüksekdağ, "Bütün bunlara rağmen bizleri susturabildiler mi? Amaçları bizleri pasifize etmekti. Ama başaramadılar. Bakın yine arkadaşımız Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayımız oldu. Biz nerede olursak olalım, halka kaşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizi o hapishane duvarlarıyla tutsak edemeyecekler" dedi.