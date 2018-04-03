Figen Yüksekdağ'dan 'ortak aday' açıklaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 2019 seçimlerine ilişkin 'HDP ortak aday konusunda eğilim olarak işbirliklerine açıktır. Öncelikle çabamız da bu yönde olur' açıklamasında bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 2019 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezaevinden Ahval'in sorularını yanıtlayan Yüksekdağ, "Ortak aday konusunda HDP işbirliğine gider mi? Yaklaşımı nasıl olmalı?" sorusuna, "HDP ortak aday konusunda eğilim olarak işbirliklerine açıktır. Öncelikle çabamız da bu yönde olur. Önemli olan amaç ve ilkelerde ortaklaşmak. Bu sağlanırsa ortak adayda da buluşulur. Eğer bu sağlanamaz, koşulları ve karşılığı olmazsa kendi adayını çıkarır. Her durumda da denklemleri belirleyen bir rolü olacağından şüphem yok" yanıtını verdi.

Yüksekdağ, "2019’un ideal aday profili size göre nasıl olmalı?" sorusuna ise "Türkiye’de barış, demokrasi programını tutarlı biçimde savunabilecek, birleştirici, egemen siyasi statükodan kopuş bilinci ve cesaretine sahip, tabii esas olarak da yetkiyi kendine değil halka isteyen ve bu yönlü demokratik dönüşüme köprü olacak profil olmalı. Sonuçta Erdoğan yerine başka bir tek adam ya da tek kadın seçmek için aday çıkarmayacağız" şeklinde yanıt verdi.