Fidel Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısında anıldı

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan 20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısı, dün katılımcı partilerin konuşmaları ile devam etti. Toplantının son günü olan bugüne, Fidel ve yoldaşları anılarak başlandı.

Toplantıda TKP adına konuşma yapan Genel Sekreter Kemal Okuyan, yazılı katkısına ek olarak, toplantıda en sık değinilen başlık olan jeostrateji ve emperyalist ülkeler arası çelişkilere yüklenen anlamın yanıltıcı olabileceğine yönelik eleştirilerini paylaştı. Emperyalizmin bir dünya sistemi ve bugün tüm ülkelerin dahil olduğu bir hiyerarşi olduğunu, komünist partilerin dünyadaki ve ülkelerin dış politikalarındaki tüm gelişmeleri sınıfsal yönüyle değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Sözlerine “Kapitalizm sınırlarına ulaşmış mıdır? Bugün dünyada kapitalizmin gelişmemiş olmasından dolayı olumsuz koşullarda bulunan tek bir ülkenin varlığından söz edemeyiz. Ama şu açıdan sınırlarına ulaştığını söylemeliyiz: Kapitalizmin insanlığa vereceği bir şey kalmamıştır. Bu aptal düzenden derhal kurtulmalıyız!” diyerek devam eden Okuyan, tarihsel örnekleri de hatırlatarak, partilerin sosyalizmin güncelliğini gündemlerinde tutmamalarının karşıdevrime alan açan büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekti.

20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısının son günü, ikinci ölüm yıldönümünde Fidel Castro ve yaşamını yitiren diğer devrimci militanlar için saygı duruşu ile başladı.

Türkiye Komünist Partisi’nin Küba ile dayanışma adına paylaştığı açıklama toplantıya katılan partiler tarafından desteklendi. 84 parti tarafından desteklenen dayanışma açıklaması şöyle:

“25 Kasım 2016’da aramızdan ayrılışının ikinci yılında, kahraman bir devrimci, yurtsever bir halk önderi ve kararlı bir komünist olan yoldaş Fidel Castro’yu anıyoruz. Bugün, Fidel aramızdadır, aklımızda, düşüncelerimizde ve mücadelemizdedir. Küba gençliğinin dediği gibi, Fidel daima yaşayacak!

Sayısız zorluk ve saldırıya rağmen, dünya emperyalizminin kalesine çok kısa bir mesafede bulunan Küba’nın 60 yıllık deneyiminin sosyalizmin kapitalizm karşısındaki tarihsel meşruiyetinin canlı kanıtı olduğunu ilan ediyoruz.

Bu 60 yıl içinde, Küba eşitlik ve adalet temelinde katılımcı bir toplumsal sistem inşa etmiş, tüm yurttaşlarının temel ihtiyaçlarını, tek bir yurttaşı dışarıda bırakmayacak şekilde karşılayabilmiştir. Eğitim, sağlık, kültür ve bilim alanlarında tüm dünyayı aydınlatan olağanüstü başarılara imza atılmıştır. Küba, emperyalizme karşı ayağa kalkan halkların kurtuluş mücadeleleri için sadece ilham kaynağı olmakla kalmamış, aynı zamanda da desteklemiştir.

Atina’da düzenlenen 20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısına katılan partiler olarak, yoldaş Fidel’in hatırasını saygıyla ve devrimci duygularla selamlıyoruz. Emperyalist saldırılara karşı Küba Komünist Partisi ve Küba halkı ile dayanışmamızı ilan ediyor, ABD’nin haksız ablukasını mahkum ediyoruz.

Küba’dan elinizi çekin!

Yaşasın Küba Devrimi!”

Önümüzdeki günlerde toplantının sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.