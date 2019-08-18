Feyzioğlu'nun derdi normalleşmeymiş: 'Kucaklaşmaya katkıda bulunacağız'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış törenine katılma kararına barolardan gelen tepkilere yanıt vererek, 'Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı. Türkiye'nin normalleşmesine, yeniden kucaklaşmasına katkıda bulunacağız' diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adli yıl açılış törenine katılma kararına barolardan gelen tepkilere yanıt verdi.

'İNŞALLAH SENEYE...'

Feyzioğlu, "Biz vatandaşlarımıza, avukatlara hizmet etmek zorundayız ve bu hizmeti de diyalogla yapmak zorundayız. Diyalogla engelleri aşmamız lazım. Yapıcı süreç devam ediyor bunu da biz engelleyen olmayacağız. Ayrıca davet sahibi Yargıtay Başkanlığıdır. Yargıtay Başkanlığı, 'Bizim binamızda yapılacak' deseydi oraya gidecektik. Külliye'de değil, Millet Kongre Merkezi'nde yapılıyor oraya gidiyoruz. Bizde yapsalardı, başımızın üstüne burada yapardık. İnşallah seneye Yargıtayın binası biter, orada yaparız toplantıyı" diye konuştu.

'NORMALLEŞME SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI'

Feyzioğlu Külliye'de yapılacak açılışa katılmayacağını ilan etmiş olan ve üye toplamı itibariyle TBB'nin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan baroların tavrına ilişkin de şunları söyledi: "Bu arkadaşlarımıza tek tek soralım. 'Siz, benim Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kanunlaşması için çalışmamı istiyor musunuz, istemiyor musunuz?' diye. Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Ekmek peşinde, aş peşinde olanların ne dediğini önemsiyorum. Benim sorumluluğum bu genç meslektaşlarıma karşı öncelikle ve onlara sorduğumuzda derler ki 'Başkan, ne yap yap bu reform belgesinin kanunlaşması için üstüne düşeni yap, slogan yapma, boş konuşma, çalış ve bunu çıkart.' Dolayısıyla adli yıl açılışının biz çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz. 4 sene sonra tekrar konuşacağız orada. Konuşma imkanı verilmediğinde gitmedik, konuşma imkanı verildi, gittik. 4 senedir cevap yazıyoruz, 'Konuşma imkanımız olmazsa katılmayız' diyoruz ama Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız da önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık. Türkiye'nin normalleşmesine, yeniden kucaklaşmasına katkıda bulunacağız"

