Feyzioğlu'nun davetine CHP'li vekilden ret

Türkiye Barolar Birliği’nin 50. kuruluş yıl dönümü etkinliği için avukatlara davetiye gönderen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ilk ret yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan ve bu nedenle baroların tepkisini çeken Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB'nin 50. yıl dönümü etkinliği öncesi protesto edildi.

CHP Ankara Milletvekili ve Ankara Barosu üyesi Ali Haydar Hakverdi, "Türkiye Barolar Birliği’nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü" etkinliği için kendisine davetiye gönderen Feyzioğlu'na ret yanıtı verdi ve davetiyeyi iade etti.

Hakverdi'nin Feyzioğlu'na yanıtı şöyle: