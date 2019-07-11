Feyzioğlu'ndan TBMM'ye 'Erdoğan'ın sözünü havada bırakmayın' çağrısı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Türkiye ittifakının yol haritası' diye nitelediği yargı paketinin çıkarılması için Meclis’in üç gün daha fazla çalışmasını istedi. Feyzioğlu 'TBMM’nin Cumhurbaşkanı’nın sözünü havada bırakmamasını diliyoruz' dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformu paketinin bir sonraki döneme kalmaması için Meclis’in üç gün daha fazla çalışmasını talep etti. Feyzioğlu “Biz de uyumayalım. Tatile üç gün geç çıkın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın, milletin beklentisi boşa çıkmasın. Ekime bu işi bırakmayalım” dedi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir panele katılan Feyzioğlu, panel öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün Türkiye’nin gündeminde çok önemli bir yargı, çok önemli bir hukuk reformu vardır. Türkiye’nin şahlanmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır” diye konuştu.

Paketin temmuz ayı içinde yasalaşmasını dilediklerini söyleyen Feyzioğlu, “Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da milletimize taahhüdü olmuştur. Dolayısıyla TBMM’nin, devletimizin Cumhurbaşkanının sözünü havada bırakmamasını diliyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı’na teşekkür eden Feyzioğlu “Seçim bitti, Türkiye seçim ortamından çıkmak zorunda. Dağ gibi birikmiş sorunlarımız var. Bunların çözümünde yargı reformu, anahtar özelliği taşıyacaktır” ifadesini kullandı.

Yurtdışında Türkiye’nin yargı reformunu yapmakta samimi olmadığına ilişkin yayınlar yapıldığını söyleyen Feyzioğlu “Türkiye düşmanlarına bu samimiyeti ve iradeyi sorgulama fırsatını TBMM’nin vermemesi lazımdır. Türkiye düşmanları, yargı reformunu çıkarmamızı istemiyor” diye konuştu.

Feyzioğlu daha önce de, Erdoğan tarafından açıklanan yargı paketini "Türkiye ittifakının yol haritası olarak gördüğünü” söylemişti.