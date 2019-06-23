Feyzioğlu: S-400 82 milyonun egemenlik sorunu haline gelmiştir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu. Feyzioğlu, 'S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir' ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programında, Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, programda S-400'e ilişkin, "Ahde vefa, söze vefa hukuk kurallarının birincisidir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir. Türkiye'nin aşamalı hedefleri var. Türkiye'nin 2021 hedefi Siper'i hayata geçirmek" dedi.

'TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOKTUR'

Feyzioğlu, S-400'lerle ilgili şunları söyledi:

"Çatıyı örtmek lazım. Devlet çatıyı korumaya çalışıyor. Türkiye'nin hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyorlar. S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye'nin NATO'dan çıkmak gibi bir düşüncesi yoktur."