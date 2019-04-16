Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını soran bir avukatın Cumhurbaşkanı korumaları tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, avukata yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında bir avukatın Cumhurbaşkanı korumaları tarafından darp edilmesine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki geldi.

Feyzioğlu, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında yaşanan olayı anlatarak avukatın iki saat darp edildiğini dile getirdi. Feyzioğlu "Allah belanızı versin. Şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam" dedi.

Gözü patlayan kişinin bir Türk vatandaşı ve avukat olduğunu belirten Feyzioğlu şu şekilde konuştu:

Ona bunu yapanlar ise devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı. Benim devletimin verdiği silahı, kimlik kartını taşıyan ama benim devletimin verdiği silahı taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi. Bu çocuğa kafa travması geçirten Türk polisi üniforması giyen, insanlığa ve polisliğe layık olmayan sefil yaratık. Ben bu işin peşini bırakmam. And olsun bırakmam.

"MEMLEKETİN PEK ÖNEMLİ İKİ AİLESİ..."

Çırağan Sarayı'ndaki düğüne ilişkin "Memleketin pek önemli iki ailesinin düğünü var. Devlet büyükleri orada. Çırağan'ın trafiğe kesilmesi lazım. Çünkü vatandaşın bu memlekette 3 kuruşluk hükmü yok" diyen Feyzioğlu, "Ben bu devleti bu hale getirenlere soruyorum. Yazıklar olsun. Süslü hanımefendilerin, süslü beyefendilerin, limuzinlerin, süslü beyefendilerin düğününe gitmesini bekliyor insanlar. Korumak için yemin ettikleri topluma, devlete acımasızca zarar verdi bunlar" ifadelerini kullandı.

"SANA KİM HUKUK OKUTTU"

Savcının kafası gözü patlatılmış vatandaşı tutuklamaya sevk etmesine tepki gösteren TBB Başkanı, "Ey Türk vatandaşı, bak... Bu sensin. Bu şu anda sensin. Bu kafası gözü parçalanan sensin. Gözü moraltılan, kaşı yarılan sensin. Ne beklersiniz? Buradan bu Türk vatandaşını hemen savcılığa sevk edip onun suç duyurusunu almasını beklersin değil mi? Ben bu devletin bunu yapmasını beklerim. Bu benim devletim. Ben bu devlet ayakta kalsın diye mücadele ediyorum. Siz de onun için yapıyorsunuz. Çocuğu savcılığa götürüyorlar. Cumhurbaşkanına hakaret ettin diye hakkında soruşturma başlıyor. Başka bir savcı tutuklamaya sevk ediyor. Hakim, evlere şenlik, evlere kabus bir kararla yeterli delil yok, delil karartma tehlikesi yok. Bundan tutuklamıyorum diyor. Oh diyorsun, şükür. Polis kılığında kabadayıdan dayak yedi. Bizim dimdik ayakta tutmak için canımızı vereceğimiz devletimizin polis olması gereken çapulcusundan dayak yedi. Hadi gelin bana da... Hadi. Terbiyesizler, kanunsuzlar. Ve savcılık tutuklamaya sevk etti. Dayak yiyeni tutuklamaya sevk etti. 30 yıldır okuduğum, okuttuğum, savunduğum devletimin etkisini kullanarak 3-5 tane çapulcunun yaptığına bak. Hakim, delil durumu vsvs... Kanun bilmiyor hakim de. Elimde malzeme yok ama suç cumhurbaşkanına hakaret ya, ev hapsi veriyor. Sen hangi fakültede okudun? Sana kim hukuk okuttu?" dedi.

"EY SAVCI..."

Gece boyunca gözünü kırpmadığını vurgulayan Feyzioğlu, "Sabahı zor ettim, geldim. Adli kontrol kararı tam kanunsuz, vicdansız, hukuksuz. Savcının tutuklamaya sevk etmesi akla zarar. Cumhurbaşkanına elbette hakaret edemezsin ama hiçbir vatandaşa hakaret edemezsin. Hiçbirimizin birbirine üstünlüğü olmamalı. Kim kime hakaret etti diye sen bugüne kadar ey savcı tutuklamaya sevk ettin? Ey hakim... Kim kime tutuklamaya sevk etti diye adli kontrol kararı verip eve tıktın?" şeklinde konuştu.

"YERİ GELDİ BEN SİZİ SAVUNDUM"

Tutuklamaya sevk eden Cumhuriyet Savcısı'nın Cumhurbaşkanına zarar verdiğini ileri süren Feyzioğlu, şu şekilde devam etti:

Tutuklamadım ama adli kontrol kararı verdim diyen size zarar veriyor. Sayın İçişleri Bakanı bizim varımızı yoğumuzu sizin korumanız gerekiyor. Yeri geldi yabancı devletler size saldırdığında ben sizi savundum. Devletime saldırı olduğunda savunurum. Devletimin vatandaşımı korumasını bekliyorum. "BU ADAMLARIN YAKASINA YAPIŞIN"

Avukat hakkında dava açıldığında kendisiyle birlikte yüzlerce avukatın savunma yapacağını belirten Feyzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü