'Fetullah Gülen öldü, mezar yerini biliyorum'

Uzun yıllar Kanal 7'de program yapan yazar Cevat Akşit, Fetullah Gülen'in öldürüldüğünü ileri sürdü.

İlahiyatçı Cevat Akşit, bir haber sitesine yaptığı konuşmada Fethullah Gülen hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Uzun yıllar Kanal 7'de program yapan Akşit, Fetullah Gülen'in öldürüldüğünü iddia etti.

Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da" dedi.

Cevat Akşit, iddiasına şöyle devam etti:

"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."