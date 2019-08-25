Fettah Tamince Turizm Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulunda

Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat’ın patronu Fettah Tamince'ye bir ünvan daha: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyesi oldu.

'FETÖ'den yargılanıp beraat eden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı rüyasında görmesiyle tanınan Fettah Tamince Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyesi yapıldı.

Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat’ın patronu Tamince, ajansın Kültür Turizm Bakanı Nuri Ersoy başkanlığında yapılan ilk toplantısına da katıldı.

2019 YILI İÇİN 150 MİLYON DOLAR FON AYRILDI

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, 2019 yılı için 150 milyon dolarlık fon büyüklüğüne sahip olan ajansın yönetiminde Tamince dışında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, THY İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Başkanı Sani Şener, Hilton Türkiye Müdürü Armin Zerunyan, Palandöken Otel sahibi Can Dikmen, XPD şirketi kurucusu Cem Kınay, Diana Travels yöneticisi Ece Tombul, Concorde Hotels yöneticisi Erkan Yağcı, Başaran Holding Başkanı Hüseyin Başaran, Pamuk Gıda kurucusu Metin Pamukçu, Indigo Şirketler Grup Başkanı Ömer Tosun ve Corendon Airlines Başkanı Yıldıray Karaer gibi isimler yer aldı.

KURULMASINA İLİŞKİN KANUN 15 TEMMUZ'DA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla kurulmuş, kanunda ajansın amacı "Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması" olarak tanımlanmış, bu yasayla bir de özel fon oluşturulmuştu.