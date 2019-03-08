Fettah Tamince 'FETÖ'den beraat etti

İstanbul'da AKP'nin yıktığı Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine yapılacak inşaatın ihalesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı rüyasında görmesiyle tanınan Fettah Tamince'ye verilmişti. Tamince, Konya’da 'FETÖ terör örgütüne yardım' suçlamasıyla süren davasında beraat etti.

Üç soruşturması takipsizlikle sonuçlanan Fettah Tamince hakkındaki tek dava, takipsizlikle sonuçlandı. AKM temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yan yana olan Tamince’yi Saray’ın İdari İşler Başkanı Metin Kıraklı’nın avukat eşi Gülçin Kıratlı savundu.

Tamince’nin Antalya’da takipsizlikle sonuçlanan soruşturmasında ise avukatı, Erdoğan’ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle olmuştu.

DÖRT SORUŞTURMA AÇILDI

Yeniçağ'ın haberine göre Tamince, lise ve üniversite dönemlerinde Gülen Cemaati'nin evlerinde kaldı. 2002’de Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret eden, orada bir gece kalan Tamince, Antalya’da cemaat yurtlarının yapımına yardımcı oldu.

Tamince, yine "FETÖ"nün yönlendirmesiyle Uluslararası Antalya Üniversitesi’ni kurdu. Tamince hakkında "FETÖ"den bugüne kadar 4 soruşturma açıldı. Bunlardan İstanbul’da olan takipsizlikle sonuçlandı. Antalya’daki iki ayrı soruşturmada da yine takipsizlik kararı verildi.

Antalya’daki soruşturmada Savcı Erkan Gözkaya’nın verdiği takipsizlik kararına emekli Hâkim Osman Kaçmaz itiraz etmiş, karar Antalya 3. Sulh Ceza Hâkimi İbrahim Hakkı Kılınç tarafından kaldırılmıştı.

Kararın kesin olmasına karşın savcı Gözkaya, karar düzeltme talebinde bulunmuştu. Hâkim Kılınç’ın izinli olduğu gün yerine bakan Hâkim Mehmet Karson, talebe olumlu yanıt vermiş ve takipsizlik kararını onamıştı. Bu karardan sonra HSK, takipsizliği kaldırarak dava açılmasını isteyen hâkim Kılınç’ı görevden almıştı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Tamince hakkındaki tek dava Konya’da açıldı. Konya Başsavcılığı, Tamince hakkında FETÖ terör örgütüne yardım iddiasıyla iddianame düzenledi. İddianamede toplam 74 sanık yer aldı. Edinilen bilgiye göre Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu dava sonunda Tamince’nin beraatına karar verdi.

Bu davanın dikkat çeken diğer bir yanı ise Tamince’yi Avukat Gülçin Kıratlı’nın savunması oldu. Gülçin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın eşi.

Ankara’da Hitit Arabuluculuk Bürosu’nda çalışan Gülçin Kıratlı’nın, Konya’daki davada Tamince’nin avukatlığını yapması soru işaretlerine neden oldu. Hitit Arabuluculuk’un açılışını da Metin Kıratlı yapmıştı. Cumhuriyet’in aradığı Gülçin Kıratlı, beraat kararının gerekçesine ilişkin açıklama yapmak istemediğini belirtti.

ERDOĞAN'LA BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Fettah Tamince, son olarak AKM’nin temel atma töreni sırasında dikkat çekmişti. 10 Şubat’ta düzenlenen temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Tamince de sahneye çıkmıştı.

İnşaatı Tamince’nin patronu olduğu Sembol İnşaat’ın yapacağı açıklanmıştı. İhalenin ilk aşaması 860 milyon bedelle Yeni Yapı-Sembol İnşaat ortaklığına verilmişti.