'FETÖ'yle çözüm sürecine girilecek'

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluşan Metastaz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, Türkiye'nin gelecek dönemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Seçimlerden sonra Fetö'yle bir "çözüm süreci"nin gündeme geleceğini söyleyen yazarlar, bunun tıkanan hukuk sistemi için zorunlu olduğunu vurgularken gerçek bir adalet beklentisini karşılamayacağını belirttiler.

Metastaz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, okurlarla sohbet ve kitaplarını imzalamak için dün İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe katıldı. 15 Temmuz sonrası Fethullah Gülen cemaatinin durumu ve devletteki yeniden yapılanma süreçlerini mercek altına alan Metastaz üzerine yapılan sohbette, yazarlar güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini de paylaştı.





Seçim sonrası Türkiye tablosuna ilişkin kestirimlerde bulunan yazarlar, Fetö'yle bir "çözüm süreci"nden AKP'ye alternatif siyasi projelerin durumuna, bir dizi başlıkta çarpıcı açıklamalar yaptı. soL HD etkinliğin ardından Pehlivan ve Terkoğlu'nun değerlendirmelerini aldı.