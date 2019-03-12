'FETÖ'ye 1 metrekare arsa vermedim' diyen Özhaseki, binlerce metrekarelik arsayı unuttu...

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AKP'li belediyelerin Cemaat'e verdiği desteğe ilişkin itirafta bulunurken, kendisini de aklamaya çalıştı. Özhaseki, '21 yıl belediye başkanlığımda bir metrekare arsa vermeyen ender bir, iki tane belediye başkanlarından biri benim. Bir metrekare vermedim' dedi. Oysa Özhaseki de Cemaat'e arsa kıyağı yapan isimlerden biriydi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Habertürk canlı yayınında ilginç açıklamalarda bulundu.

"Siz hiç FETÖ'ye sempatiyle baktınız mı?" sorusuna yanıt veren Özhaseki, "Vergi veren ilk gruba bakıyorsunuz bunlardan oluşuyor. Ticaret ve sanayi odalarının ödül törenlerine sizi çağırıyorlar. Oturup aynı masada yemek yiyorsunuz. Onun dışında bir kere bunların sohbetlerinde diz kırmış değilim, çay içmiş değilim. 21 yıl belediye başkanlığımda bir metrekare arsa vermeyen ender bir, iki tane belediye başkanlarından biri benim. Bir metrekare vermedim" dedi.

Oysa Özhaseki de Cemaat'e arsa kıyağı yapan isimlerden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Özhaseki, 17-25 Aralık operasyonlarından hemen sonra Cemaat üniversitesinin bir kurumuna milyon dolarlık bir kıyak yaptığı iddiasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Melikşah Üniversitesi’ne bağlı Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'nın oldukça düşük bir ücrete aldığı binlerce metrekarelik arsa, yapılan düzenlemeyle yoğun konut alanı, ticaret alanı ve özel eğitim alanına dönüştürülmüştü.

Bu değişiklikle Özhaseki'nin Cemaat'e milyonlarca liralık bir kaynak yarattığı iddiası gündeme gelmişti.

Öte yandan söz konusu üniversite, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan bir KHK ile kapatılmıştı.