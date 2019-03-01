'FETÖ'nün TSK içinde 30 bin adamı daha var' iddiası

Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında bir dönem tutuklanan isimlerden olan emekli Albay Hakim Ahmet Zeki Üçok, TSK'da Cemaatçi varlığının sürdüğünü belirtirken, '15 bin 199 kişi tasfiye edildi. 15 bine yakın isim için ankesör soruşturması var! 60 bin FETÖ'cüden 30 bini tamam ama hâlâ 30 bin FETÖ'cü var.' dedi.

Cemaat tarafından bir dönem Ergenekon ve Balyoz operasyonunda tutuklanan isimlerden olan emekli Albay Hakim Ahmet Zeki Üçok, TSK'daki Cemaat varlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü yazarı Aytunç Ertekin'e konuşan Üçok, "TSK'da 15 Temmuz öncesinde FETÖ'cüler ve diğerleri vardı. 15 Temmuz sonrası resmi olarak 15 bin 199 kişiyi tasfiye ettin. 15 bine yakın ankesörlü telefondan soruşturma var! 60 bin FETÖ'cüden 30 bini tasfiye sürecinde. Yani içeride şu anda 30 bin adamları daha var. Ankesörlü telefon operasyonunda da şöyle bir durum var: Askeri öğrencilerin yüzde 90'ı ankesörden çıktı. 2006-2015 yılları arasında alınan 40 bin öğrencinin 36 bini FETÖ'cü. Onları bile hâla atamadın" ifadelerini kullandı.