'FETÖ'nün finansçısı' yakalandı

Fethullah Gülen Cemaati'nin Şanlıurfa il imanına bağlı olarak finans işlerine baktığı belirlenen A.Ç. yakalandı.

Adana'da "FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinin tespitine" yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, cemaatin Şanlıurfa il imanına bağlı olarak finans işlerine baktığı belirlenen A.Ç. ile eşi A.Ç.'yi yakaladı.

Ayrıca "FETÖ" firarisi 2 şüpheli de gözaltına alındı.

'CEMAATİN FİNANS İŞLERİNE BAKIYOR'

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü "FETÖ'nün il genelindeki gaybubet evlerinin tespit edilmesine" yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, polis ekipleri, tespit edilen bir "gaybubet evine" baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç. ile aynı suçtan aranan eşi A.Ç.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin, "FETÖ'nün Şanlıurfa İl İmamı ile yardımcısı" tarafından verilen talimatları yerine getirdiği, cemaatin finans işlerine baktığı öğrenildi.

2 CEMAAT ÜYESİ YAKALANDI

Öte yandan, Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan D.E. isimli kadın şüpheli ile Adıyaman Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan M.B.G., saklandıkları yakınlarının evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.