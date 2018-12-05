'FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarına' 15 ilde operasyon

Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 15 ilde 'FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarına' düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, "FETÖ/PDY emniyet mahrem yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapan" kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan operasyonda 14 kadın gözaltına alındı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, yapılan açıklamada, sözde mahrem imamların eşleri olan ve "FETÖ/PDY mahrem yapılanması" içerisinde “Örgüt üyeleri ile birebir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten mahrem imam” olarak görevlendirildikleri anlaşılan 27 kadına yönelik yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 2 kadının yurtdışında olduğu tespit edildiği, 11 şahsın yakalanmak içinde çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.