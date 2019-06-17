'FETÖ'den yargılanan Yarbay Alkan beraat etti

Hakkında açılan 'FETÖ' davasından yargılanan ve TSK'den ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan hakkında beraat kararı verildi.

KHK ile TSK'den ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan’ın, 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat kararı çıktı.

2015 yılında Şırnak’ın Beytüşşebab ilçesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde konuşan ağabeyi Mehmet Alkan hükümete tepki göstermişti. Alkan, “Burada vatan evladı 32 yaşında. Daha vatanına, sevdiklerine doymadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar ‘çözüm’ diyenler bugün neden sonuna kadar ‘savaş’ diyor” demişti.

Alkan, tepkisinin ardından TSK'den ihraç edilmiş, sonrasında hakkında "FETÖ" davası açılmıştı.