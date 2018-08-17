'FETÖ'den tutuklu Kerim Çoraklık, deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş

'FETÖ’den tutuklanan İyi Parti İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 15 Temmuz sonrası deşifre olmamak için Fethullah Gülen için 'Fettoş' dedi. Çoraklık 'FETÖ üyeliği' ve 'zincirleme terör örgütü propagandası yapmak'tan yargılanacak.

"FETÖ propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İyi Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Çoraklık "FETÖ'ye üye olmak" ve "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işledi.

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimine kadar "FETÖ'ye yönelik eleştirileri küçümseyen" paylaşımlarda bulundu. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine tavır değiştirerek Fethullah Gülen'e yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladı. Deşifre olmamak için Fethullah Gülen'e "Fettoş" dediği ortaya çıktı.

ATA GRUBUNU KURDU

Kurucusu olduğu "ATA Grubu" isimli hesapta örgütün yayın organlarında paylaşılan kumpas soruşturmalarına ait montaj ses kayıtlarını yayınladı, kumpas soruşturmalarına karışan cemaat mensubu emniyet görevlilerini destekleyen, mağdur ve meşru gösteren paylaşımlar yaptı.

Twitter'da 25 Aralık 2013'te yargısal darbe girişiminde "Diren hizmet", "Boyun eğme", "Hizmet adama molotof atmaz, Gül suyu atar" ve "Anlaşılan o ki beddua tuttu, hırsızların evine ateş yağacak" diye yazdı.

21 Temmuz 2014'te İstanbul'da sözde Selam-Tevhid Kudüs Ordusu soruşturmasında gözaltına alınan "FETÖ" mensuplarını kastederek "Türk polisine yapılan bu operasyonu unutmayın. Sahur vakti, Müslümanlara zulmedenleri tarih unutmayacak" paylaşımında bulundu.