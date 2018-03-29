'FETÖ'den gözaltına alınacağını' 4 saat önceden bildirmişler

Bursa'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında açılan davada 'itirafçı' olduğu belirtilen bir iş adamı, gözaltına alınacağının 4 saat öncesinden kendisine haber verildiğini söyledi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde süren eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade verdi.

İtiraflarda bulunan M.K. emniyet birimlerinin yapacağı operasyonlar ve gözaltılar öncesi hedefteki şüphelilere hazırlıklı olmaları yönünde haberler verildiğini anlattı.

M.K, kendisinin gizlilik adına birkaç kez "WhatsApp" gibi programlar üzerinden aradığını belirterek, "Hatta 2016 yılı içinde 1-2 defa muhtelif aylarda Facetime üzerinden genelde geceleri arayarak 'Abi bu akşam bir hareketlilik varmış, size mi olur, yoksa başka birimlere mi bilemiyorum? Ama siz gene de tedbirli olun' diyerek beni uyarmıştı." ifadesini kullandı.

M.K. 2016 yılı Temmuz ayında gözaltına alındığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Gözaltına alındığım 28 Temmuz 2016'da, polisler evime gelmeden yaklaşık 4 saat önce, bazı toplantılara liderlik eden örgüt imamı WhatsApp üzerinden beni arayarak gözaltına alınacağımı haber verdi. Ben de kendisine kızarak bir daha beni aramamasını söyleyerek görüşmemizi sonlandırdım. Bu tarihte, adresini daha önceden belirtmiş olduğum Uludağ yolundaki bağ evinde kalıyordum, sonradan öğrendiğim kadarıyla görevli polisler benim Balat Mahallesi'nde yine açık adresim olarak vermiş olduğum evime gelmişler, evde kimse olmadığı için ikinci defa olarak bağ evine gelerek beni orada gözaltına aldılar. Benim gözaltına alınmam öncesinde ve sonrasında kesinlikle kaçma girişimim veya düşüncem olmamıştır."