‘FETÖ’ sanığı kritik isim cezaevinde ölü bulundu

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü, 'FETÖ' sanığı Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu. Savcılıktan yapılan açıklamada Güven’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirilirken, sosyal medyada Güven'in kısa süre önce itirafçı olmaya karar verdiği iddia edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın sanıklarından, eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü, “FETÖ” sanığı Zeki Güven cezaevindeki yatağında ölü bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Zeki Güven’in Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki yatağında, bugün saat 18.30 civarında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sabah gazetesi istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Güven’in kısa süre önce itirafçı olmaya karar verdiğini iddia etti.

Odatv’nin haberine göre Güven’in kalp ilacı kullandığı ancak cezaevinde bugün ilacını almadığı da ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkında başlatılan soruşturmada uzun süre firari olan Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Güven kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.