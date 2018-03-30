'FETÖ' sanığı eski tuğgenerale 12 yıl hapis

Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. 20 Şubat'ta dinlenmesi talep edilen Ankara'da tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Bakanı Tümgeneral Mehmet Dişli SEGBİS ile bağlandı. Sağır'ın devre arkadaşı olduğunu söyleyen Dişli, "Fatih Celalettin Sağır benim değerli bir arkadaşım. Genelkurmay'da çalıştığım zaman Sivas'ta kendisiyle görüşmüştüm. O zamanlar değişik üniversitelerle temas halindeydim. Bu kapsamda Cumhuriyet Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Bir projeyi incelemek için gelmiştim. Yapacağımız çalışma gizlilik içeriyordu. Sağır'la da bu ziyaretim de görüşmüştük" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Fatih Celalettin Sağır'ın savunması istendi. 20 aydır devam eden yargılamanın karar duruşmasında 72 sayfalık savunmasını okuyan Sağır, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sivas'ta yaşananlara değinerek, "Sivas'ta darbeye yönelik herhangi bir hareketlilik olmadı. Sivas'ta bir kişinin bile burnu kanamadı. Zorunlu bir şekilde FETÖ üyesi yapılmaya çalışılıyorum. FETÖ üyesi değilim ve darbe teşebbüsünden haberim yoktu. Hayatım boyunca hiçbir silahlı yada silahsız terör örgütü üyesi yada yönetici olmadım. Terör ve darbeyi destekleyecek eylem ve sözüm yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti avukatların savunmalarını dinledikten karar için duruşmaya ara verdi. Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından mahkeme heyeti Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'ın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan beraatine hükmetti. Sağır'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.