'FETÖ' itirafçısı: Cezaevlerinde 'sohbet' adı altında toplantılar sürüyor

Bursa'da Fethullah Gülen cemaati üyeliğinden hakkında dava açılan bir itirafçı, cezaevlerinde cemaat üyelerinin 'sohbet' adı altında toplantılarına devam ettiğini anlattı.

Bursa'da Fethullah Gülen cemaati üyeliğinden hakkında dava açılan bir itirafçı patron, mahkemeye sunduğu savunmasında, cezaevlerinde cemaat üyelerinin 'sohbet' adı altında toplantılarına devam ettiğini anlattı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılanan, 18 ay hapiste kaldıktan sonra ev hapsi verilerek tahliye edilen Ş.U., mahkemeye yazılı savunma sundu. İtirafçı olduğu için Ocak ayında tahliye edilen Ş.U.'nun son savunmasında ilginç detaylar yer aldı.

İtirafçı Ş.U. mahkemeye sunduğu savunmasında şunları ifade etti: "Ben cezaevinde birlikte kaldığım, yargılanan sanıkların da bu yapıdan kopmalarının mümkün olduğunu düşünmüyorum, kopamazlar bu yapıdan. Bu yapının 'sohbet' adı altındaki toplantıları cezaevlerinde de sürüyor. Cezaevinde de yine bu yapının mensupları bir arada ve birlikte hareket ediyorlar, 'sohbet' adı altındaki toplantıları gerçekleştiriyorlar."