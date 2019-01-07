'FETÖ içerdeki kritik isimlere suikast düzenleyebilir, Adil Öksüz güvende değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP'li vekil Aydın Ünal, Cemaat'in cezaevindeki bazı üyelerine yönelik suikast düzenleyebileceğini, Adil Öksüz'ün de güvende olmadığını yazdı.

AKP'li eski vekil Aydın Ünal, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında Cemaatin bazı üyelerine yönelik suikast düzenleyebileceğini iddia etti.

"Fetullah Gülen, Adil Öksüz’ü bir kalemde çizip atmıştı. Şimdi, FETÖ’nün medya sözcüleri, Adil Öksüz’le birlikte, FETÖ-Darbe irtibatının en önemli isimleri Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’u da gözden çıkarmaya hazırlanıyorlar. Son yapılan açıklamalarda, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan ve Fetullahçılıkları net olan bu isimlerin 'kandırıldığı', 'kumpasa getirildiği', 'tuzağa düşürüldüğü' iddiaları dile getiriliyor" diyen Ünal, Cemaat'in “bizim darbeyle ilgimiz yok, içimizden bazıları kandırılmış ve bu işi organize etmiş” propagandası yaptığını dile getirdi.

Cemaat'in bu hamlesi sonrası bazı Cemaatçilerin "ötebileceğini" yazan Ünal, "FETÖ bunu önlemek için içerdeki kritik isimlere suikast düzenleyebilir, 'ötmesi' muhtemel isimleri ortadan kaldırmaya yeltenebilir. Devlet kuşkusuz bu isimlerin güvenliğine dikkat edecektir. Adil Öksüz ise hiç güvende değil. Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz: Türkiye yargısına teslim olmazsa, er ya da geç temizlenecek" ifadelerini kullandı.