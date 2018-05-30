'FETÖ' firarisi Hakan Şükür'ün eski ortağı AKP'den aday adayı oldu

Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le birlikte çekilen fotoğraf karesinden beş ismin AKP'den aday gösterilmesinin ardından, şimdi de "FETÖ" firarisi futbolcu Hakan Şükür’ün eski ortağı Alpay Ünal’ın AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Duruma tepki gösteren İyi Parti yöneticisi, "Bank Asya’ya para yatıran cezaevine gidiyor ama Hakan Şükür’e para yatıran neden AKP’ye gidiyor" diye sordu.

"FETÖ" firarisi futbolcu Hakan Şükür’ün eski ortağı Alpay Ünal’ın AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Oda TV'de yer alan habere göre ABD’ye kaçan ve Türkiye’deki varlığına el konulan Hakan Şükür, 18 Aralık 2009'da “HBA Enerji Üretim Gıda Turizm ve İnşaat Limited Şirketi” unvanlı bir şirket kurmuştu. Kendine ortak olarak hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları bulunan Albe Group'un sahibi Alpay Ünal'ı seçmişti. Şirketin ismini oluşturan baş harfler ise dikkat çekmişti. HBA Hakan Şükür, eşi Beyda Şükür ve ortağı Alpay Ünal'ın isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. İstanbul merkezli bu şirketin faaliyet amacı, ana sözleşmede “Elektrik Piyasası Kurulu'ndan lisans almak kaydı ile elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi” olarak özetleniyordu.

İşte o şirketin belgesi:

Hakan Şükür’ün FETÖ davasına konu edilmesini ardından Alpay Ünal ise Şükür ile ortaklığını bitirdi.

'BANK ASYA'YA PARA YATIRAN HAPSE GİDİYOR, HAKAN ŞÜKÜR'E PARA YATIRAN AKP'YE GİDİYOR'

Alpay Ünal’a dikkat çeken İyi Parti gençlik yöneticilerinden Mehmet Can Akyıldız, “Bank Asya’ya para yatıran cezaevine gidiyor ama Hakan Şükür’e para yatıran neden AKP’ye gidiyor? AKP’de mülakat yapıldığı, araştırma yapıldığı söylendi. Peki, bu isim hakkında soruşturma açıldı mı, ifadesi alındı mı? Bu kişi sanık mı itirafçı mı? 'FETÖ’cülerle iş tutan bu kişiler hala nasıl AKP üyesi olabiliyor?” diye sordu.

AKP milletvekili aday adayı Alpay Ünal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ise şöyle: