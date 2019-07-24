'FETÖ' etkinliği valiliğin sitesinde

İktidar dağda taşta "FETÖ" izi ararken 2010 yılında Manisa’da düzenlenen 8. Uluslararası Türkçe Olimpiyatı etkinliği haberinin halen Manisa Valiliği’nin internet sitesinde duruyor.

2010 yılında Manisa'da düzenlenen Türkçe Olimpiyatı haberi Manisa Valiliği internet sitesinde korunuyor.

Etkinliğe katılan dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yaptığı konuşmada “Ben de 2003 yılında yapılan 1. organizasyondan itibaren bu zamana kadar tüm organizasyonlara katıldım. Bu akşam Manisa müstesna bir gece yaşıyor” demişti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Manisa Valiliği’nin internet sitesine girenler, 8 Haziran 2010 tarihli haber ile karşılaşıyor.

“8. Uluslararası Türkçe Olimpiyatı Manisa’da gerçekleşti” başlıklı haberde, Uluslararası Türkçe Öğretim Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından 8’incisi gerçekleştirilen, Uluslararası Türkçe Olimpiyatı’nın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Vali Celalettin Güvenç’in katılımıyla Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirildiği ifade edildi. Habere göre, programda Arınç, konuşmasından sonra programın sponsoru olan OSB ve Yonca Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sait Türek’e katkılarından dolayı plaket verdi. Vali Celalettin Güvenç de, Erdenler Beton Ticaret AŞ. firmasının sahibi Mustafa Erden’e plaket sundu.