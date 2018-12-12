FETÖ davalarına Mehmet Barlas bile isyan etti: Yeter artık...

Sözcü yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve gazete yöneticilerine 'FETÖ' suçlamasıyla dava açılmasına AKP yandaşı yazarlardan da tepki geldi. Sabah yazarı Mehmet Barlas, NTV'de katıldığı programda 'Yeter artık. Türkiye’de artık gerçekten hukukun üstünlüğü, düşünce özgürlüğü kutsanmalı ve artık bu lüzumsuz davalar açılmamalı' dedi.

Sözcü yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz ve sozcu.com.tr'nin iki yöneticisine yönelik "FETÖ" suçlamasıyla dava açılmasına, AKP yandaşı yazarlardan da tepki gelmeye devam ediyor.

NTV'de ekrana gelen Siyasi İşler adlı programın dünkü bölümünde, Sözcü gazetesine yönelik açılan son dava ele alındı. Ahmet Arpat'ın sunduğu programın konuklarından biri de yandaş kimliğiyle tanınan Mehmet Barlas'tı.

Sabah yazarı Mehmet Barlas, "İnsanlar yazdıklarından, düşündüklerinden ötürü durmadan bir yerden 'acaba FETÖ’cü mü' vesaire diye durmadan yargı önüne çıkıp gözaltına alınmak, tutuklanmak korkusuyla yaşamamalı. Sözcü’nün iki yazarı bir takım şeyler yazmışlar. Yazdılarsa yazdılar. Bunun için savcının hapis cezası istemesi bence çok yersiz. Yeter artık. Türkiye’de artık gerçekten hukukun üstünlüğü, düşünce özgürlüğü kutsanmalı ve artık bu lüzumsuz davalar açılmamalı” dedi.