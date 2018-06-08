'FETÖ bizim zamanımızda büyüdü, aldatıldık... Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebeeksi içerisindeymiş. Aldatıldık' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemaat'e verdikleri desteği bir kez daha itiraf etti.

"FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebeeksi içerisindeymiş. Aldatıldık" diyen Erdoğan, "Taa Erdal İnönü'ye git, Bülent Ecevit'e. Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü'nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım. Samimi değiller. Biz yanıldık. Biz bunlara çok inandık. 2004 MGK'sında hedef sadece FETÖ değil tüm terör örgütlerine yönelik bir süreçti. Biz bunun üzerine ısrarla da gittik. Birçok STK'lar da masaya yatırıldı. 2010'dan sonra da ayıklama süreci başladı" ifadelerini kullandı.