'FETÖ, AKP’ye 50 kişilik milletvekili listesi verdi'

Eski AKP'li vekil Selçuk Özdağ, Cemaat'in 2011’de AKP’ye 50 kişilik liste verdiğini, Erdoğan'ın bu isimlerden üçünü vekil listesine aldığını açıkladı.

Eski AKP Manisa milletvekili ve TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cemaat'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sözcü'ye konuşan Özdağ, "Biz TBMM Komisyonu'nda daha özgün ve özgür çalışabilirdik. Muhalefet meseleye ‘Darbe öncesi' diye baktı, bizler de ‘17-25 Aralık sonrası' diye baktık. Bütüncül pencereden bakamadık" derken, "Bir partiyi, siyaset kurumunu FETÖ'cü diye itham etmek doğru değil. Bu örgüt önemli gördüğü her kurumda olmak için çalışmış, ele geçiremediği kurumu da manipüle etmeye çalışmış. Her partide adamları var, az veya çok. 2011'de AKP'ye 50 kişilik liste verdiler. Recep Tayyip Erdoğan kırmızı kart gösterdi, sadece 3 kişiyi listeye aldı" ifadesini kullandı.

Özdağ, "Kritik yerlere adamlarını yerleştirmişler. Damatlar FETÖ'cü çıkıyor, gelinlerden de kaç tanesi FETÖ'cü buna da bakmak lazım. Bu yapı çok tehlikeli" diye konuştu.