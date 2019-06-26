Fethullahçı patronların davasında 3 tahliye

Kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davada tutuklu sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir'in tahliyesine karar verildi.

Kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davanın duruşmasında 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi. “FETÖ’nün iş dünyası yapılanması” ile ilgili davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir’in tahliyelerine karar verdi. Duruşma 7 Ekim'e ertelendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 16 tutuksuz sanık hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı avukatı ve bazı müştekilerin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, talepler alındı.

KAVURMACI: ŞİRKETİMİN ÖN CEPHESİNE BAŞBAKANIMIZIN FOTOĞRAFINI ASTIM

Sanıklardan Kavurmacı bilirkişi raporunda kendisine ait olmayan telefonun kendisine aitmiş gibi gösterildiğini, Kakao Talk programını telefonuna indirdiğini hatırlamadığını söyledi.

“FETÖ” ile ilişkisi olmadığının ortaya çıktığını savunan Kavurmacı “Bu örgüte tavır almak yapabileceğim her şeyi yaptım. FETÖ'nün okullarından çocuklarımı aldım. Mart 2014 seçimlerinde şirketimin önce cephesine Başbakanımızın ve Kadir Topbaş'ın fotoğraflarını astım. FETÖ ile irtibatlı firmalarla ilişkimi kestim” diye konuştu. Şirketleri üzerindeki tedbir ve kayyum kararlarının kaldırılmasını talep eden Kavurmacı tahliyesini istedi.

GÜLLÜ: BENDE BY-LOCK YOK, DOLAR YOK, BİZ 180 YILLIK FİRMAYIZ

Faruk Güllü ise savunmasında "Ben de 'ByLock' yok, dolar yok. Bank Asya hesaplarında artış yok. Örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım” diye konuştu. Güllü 15 Temmuz’da tankların önünde durduğunu, daha sonra işyerine gittiğini savunarak “Benim örgütle ufak bir ilişkim olsa çıkar giderdim. Benim alnım ak. Biz 180 yıllık, 6 nesildir devam eden bir firmayız. Örgütle bir ilgim yoktur, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanıkların da tahliyelerini talep ettikleri duruşmada verilen aranın ardından mahkeme sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir'in tahliyelerine karar verdi. FİADER soruşturması kapsamında 25 sanığın dosyalarının ayrılmasına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.