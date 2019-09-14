Fethullahçı eski savcı Gültekin Avcı yeniden gözaltında

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanan 'FETÖ'nün kritik ismi eski savcı Gültekin Avcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gültekin Avcı, savcılığın itirazı üzerine verilen yeniden yakalama kararı doğrultusunda, İzmir'de bir yakınının evinde gözaltına alındı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanan "FETÖ"nün kritik ismi, eski savcı-avukat Gültekin Avcı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Davanın 2 sanığıyla birlikte tahliye edilen Gültekin Avcı için savcılık, bir üst mahkemeye itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İtirazı inceleyen İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yakalama kararı çıkardı.

Karar üzerine İzmir Emniyeti Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gültekin Avcı’yı, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki akrabasının evinde gözaltına aldı.

Gültekin Avcı, Fethullah Gülen Cemaati'nin yayın organlarında yazarlık yapmıştı. Avcı son olarak kapatılan Bugün gazetesinde yazarlık yapıyordu.