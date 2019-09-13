Fethullahçı eski savcı Gültekin Avcı serbest bırakıldı

Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanan 'FETÖ'nün kritik isimlerinden eski savcı Gültekin Avcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanan "FETÖ"nün kritik ismi, eski savcı-avukat Gültekin Avcı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gültekin Avcı, Fethullah Gülen Cemaati'nin yayın organlarında yazarlık yapmıştı. Avcı son olarak kapatılan Bugün gazetesinde yazarlık yapıyordu.

Bugün görülen ve kapalı yapılan duruşmada mahkeme tutuklu sanıklar Erkan Ünal, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Muhammed Kaya, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse, Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Muhammed Ercan, Oktay Bulduk'un tutukluluğuna devam yönünde karar verdi.

Tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi, sanık Ramazan Candan'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alan mahkeme, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Fethullah Gülen ve Emre Uslu hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararının da devamına karar veren mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmalarına yönelik çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazlarının beklenilmesine hükmetti.

Heyet, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. Bu arada duruşmanın belli aralıklarla ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Bu dava kapsamında tutuklu yargılanan Gültekin Avcı, 9 Haziran 2016 yılında tahliye edilmişti. "FETÖ"nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1 Ağustos 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 26 Ağustos 2016'da İzmir'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan eski savcı avukat Gültekin Avcı hakkında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasının tutuksuz yargılandığı "Selam Tevhid" dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.