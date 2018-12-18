Fethullah Gülen'in yeğenine 7 yıl 6 ay hapis

Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Selma Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Selma Gülen, Fethullah Gülen'in yeğeni olarak biliniyor.

SELMAN GÜLEN KİMDİR?

Selman Gülen 2016 yılında Mercedes marka lüks bir otomobilin içinde gözaltına alınmıştı.

Gülen'in Ümraniye'de lüks bir sitede arkadaşının üzerine kiralanan bir evde kaldığı tespit edilmişti. Evde yapılan aramada; 3 adet cep telefonu, Gülen Cemaati'ne ait çok sayıda belge ve bir harddisk ile Gülen'e ait kitaplar ele geçirilmişti.

Yamanlar Koleji mezunu olan Selman Gülen, Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu.