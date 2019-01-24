Fethullah Gülen'in şikayetiyle bir gazeteci hakim karşısına çıkacak

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Fethullah Gülen’in şikayetiyle bugün hakim karşısına çıkacak.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan bugün Fethullah Gülen’in şikayetiyle hakim karşısına çıkacak. Gazeteci Pehlivan’ın 2 yıl hapsinin istendiği davada suçlama, Odatv’de Fethullah Gülen aleyhinde yayımlanan okur yorumları.

Dava, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün saat 15.25’te görülecek.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’teki köşesinde davaya ilişkin, “Bugün Fethullah Gülen ile karşı karşıya geleceğiz. Meclis’te vekil değiliz. Yandaş medyada da yazmıyoruz. Haliyle Fethullah Gülen’le Pensilvanya’da fotoğrafımız yok. Ancak mahkemelerde karşı karşıya geliyoruz. Hayır, hayır, sandığınız gibi bu bir 'FETÖ davası' da değil. Aksine Fethullah Gülen’in şikâyetçi olduğu, OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın hapis talebiyle yargılandığı bir dava" ifadelerini kullandı.