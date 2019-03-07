Fethullah Gülen’in sağ kolu, Trump’ın özel sarayında

Fethullah Gülen’in 'sağ kolu' olarak bilinen Mevlüt Hilmi Çınar, ABD Başkanı Trump'ın inzivaya çekildiği “Mar-a-Lago”daydı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ABD’nin Oklahoma eyaletinde bulunan Gülen Cemaati'ne ait bir okulu ziyaret etmesinin ardından bir ilginç gelişme daha yaşandı.

Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi ve eski AKP Milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın damadı olan Mevlüt Hilmi Çınar, ABD Başkanı Trump'ın inzivaya çekildiği ve "Kış Beyaz Saray'ı" olarak adlandırılan “Mar-a-Lago”daydı.

Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Gülen’in “sağ kolu” olarak bilinen Mevlüt Hilmi Çınar, ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp şu mesajı ekledi:

“Chris ile Mar-a-Lago’da ne mükemmel bir vakit!!! Güzel şirket, hoş sohbet ve sıcak atmosfer... Sadece kulüpteki değil Newsmax’in merkezindeki gün boyu konukseverliği için arkadaşıma teşekkürler.”

Mevlüt Hilmi Çınar’ın Trump'ın inzivaya çekildiği “Mar-a-Lago”da görüştüğü isim; Christopher Ruddy oldu. Ruddy, Trump’a çok yakın bir isim ve yine Trump’a yakın Newsmax kanalının üst düzey yöneticisi.