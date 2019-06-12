'Fethullah Gülen'in eli' başkasının çıktı...

Fuat Uğur’un yazısında yer alan 'mor el' fotoğrafının Suudi Arabistanlı bir kişiye ait hesaptan alındığı ortaya çıktı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un dün Fethullah Gülen'in intihar girişiminde bulunduğunu iddia ettiği yazısında kullandığı fotoğrafın başka birine ait olduğu ortaya çıktı.

OdaTV'de yer alan habere göre aynı fotoğraf, daha önce Suudi Arabistanlı bir kişi tarafından babasının intihar etmesinin ardından sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafın sahibi kişi, Fuat Uğur'un yazısında aynı görseli kullandığını fark ederek sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fotoğraf sahibinin “Erdoğan medyası babamın elini siyasi emelleri için kullanıyor (ki Allah babamdan razı olsun). İntihar girişiminden sonra hastanedeki babamın elinin Fethullah Gülen’in elinin olduğunu söylüyor. Bu rejimden daha pisini/iğrencini görmedim. Hasbinallah ve nimel vekil” şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Suud Bin Selman adlı bir başka sosyal medya kullanıcısı da “Herkesin gözünün önünde yalan söyleme cesaretin/arsızlığın da var ha? Hatta makalende kullandığın fotoğraf bile 5wield adli hesaptan çalınmış! Türk rejiminin propaganda kolu ne kadar kurnaz yalancı takımı olduklarını kanıtladı” diyerek tepkisini dile getirdi.