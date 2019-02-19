Ferit Şahenk'ten bir otel satışı daha

Son olarak İspanya ve ABD'deki otellerini satan Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, şimdi de Marmaris'teki otelini satıyor.

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, hem yurt dışında hem de yurt içinde satışlarına devam ediyor.

İspanya’daki otelini Meksikalılara, ABD’deki otelini ise Serdar Bilgili ve ortaklarına devreden Şahenk, şimdi de Marmaris’teki otelini devretmeye hazırlanıyor.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Şahenk’in sahibi olduğu D-Resort Grand Azur Oteli’ni dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI alıyor. İki taraf anlaşırsa, Marmaris’teki oteli, TUI’ye bağlı TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş devralacak.

Şahenk 2016’da 180 milyon euroya satın aldığı İspanya’nın başkenti Madrid’deki lüks otel Villa Magna’yı Meksikalı RLH Properties’e geçen yıl 210 milyon euroya satmıştı. Geçen hafta da Şahenk bir başka oteli olan Miami’deTommy Hilfiger ile ortak olduğu Raleigh Hotel’i 103 milyon dolara Serdar Bilgili ve ABD’li ortağı SHVO’ya devretmişti.