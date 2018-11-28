Ferit Şahenk şimdi de otelini sattı

Antalya'daki plazasını zararına satan, Gebze'deki AVM'sini satmak için görüşmelere başlayan borçlarını yapılandırmak için girişimlerde bulunan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, son olarak İspanya'daki otelini sattı.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Villa Magna otelini sattığı belirtildi.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Şahenk'in İspanya'daki otelini 210 milyon euroya Meksikalılara sattığını dile getirdi.

Ülker, konuya ilişkin yazısında "24 Kasım'da 'Şahenk, İspanya'daki gözde otelini 210 milyon euroya satıyor' başlığıyla yer verdiğimiz haberde Doğuş Grubu'nun 2016'da 180 milyon euroya satın aldığı İspanya'nın başkenti Madrid'deki lüks otel Villa Magna'yı satmak için Meksikalı RLH Properties şirketi ile görüştüğünü yazmıştık. Dün İspanya ve Meksika'dan gelen haberlerde iki Doğuş ve RLH Properties'in anlaştığını, Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in imzayı attığını öğrendik. Şahenk, 5 yıldızlı Hotel Villa Magna'yı 210 milyon euroya Meksikalılara sattı. Otelin satış işleminin, aralık ayında tamamlanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.