Ferhat Tunç’a 20 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Ferhat Tunç hakkında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" yapmak iddiasıyla 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ferhat Tunç Yoslun hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Ferhat Tunç’un farklı tarihlerde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katılmasının “teknik ve fiziki takiplerle” tespit edildiği belirtilerek, Tunç’un PKK’ye finansal katkı sağladığı iddia edildi.
İddianamede ayrıca Tunç’un TSK’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda operasyon aleyhine paylaşımlar yaparak “örgüt propagandası” yaptığı iddia edildi.
Ferhat Tunç, 14 Ocak'ta Almanya'dan tarifeli uçakla geldiği İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Bakırköy Adliyesindeki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.