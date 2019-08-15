Feray Şahin'in ailesi tepkili: Kadınların öldürülmediği bir ülke istiyoruz

2017 yılında Mersin'in Mezitli ilçesinde özel harekat polisi Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen Feray Şahin'in ailesi katilin 1,5 yıllık hapislikten sonra serbest kalmış olmasına tepki gösterdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 19 Eylül 2017 tarihinde üniversite öğrencisi Feray Şahin'i kaldığı evde tabancasıyla öldüren Özel Harekat Polisi Fatih Burak Aykul geçtiğimiz ay verilen kararla 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra, görevinden ihraç edilmiş olarak serbest bırakılmıştı.

Karara tepki gösteren Feray Şahin'in ailesi soL Haber Portalı'na adalet arayışılarını sürdüreceklerini ve davayı Yargıtay'a taşıdıklarını bildirip, takipçisi olacaklarını söyledi. Şahin'in ailesi yazılı bir açıklama da yaparak, kararlılıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Yazılı açıklama şöyle:

KADINLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR ÜLKE İSTİYORUZ

Feray Şahin Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisiyken 2017 yılı Eylül ayında eli kanlı bir hain tarafından katledildi. Mahkemede sürekli ifade değiştiren, yalan konuşan, delilleri karartıp yok eden, eli kanlı katile rağmen, yargıdan hala umutluyuz, davanın sonuna kadar da takipçisiyiz.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin katile indirimli 5 yıl 3 ay ceza vermesini istinafın, katili bir buçuk yıl yattıktan sonra, serbest bırakma kararını kınıyoruz.

Hak, hukuk, adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek, katil hakettiği cezayı alana kadar asla vazgeçmeyeceğiz. Yüce mahkemeden katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi en büyük dileğimiz, beklentimiz, hatta isteğimizdir. Yargıçların vicdanlarının sesini duyarak, vicdanları rahatlatacak ve bir daha mağdur etmeyecek karar vermesini istiyoruz.

İyi hal indirimini asla kabul etmiyoruz.

Kadınların öldürülmediği bir ülke istiyoruz.

