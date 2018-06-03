Fenerbahçe'nin yeni başkanı bugün seçiliyor: Oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı bugün belli olacak. Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10.00'da oy vermeye başladı.

Saat 17.00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

​Öte yandan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere. Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım" ifadelerini kullandı.