Fen Lisesinde ‘Ramazan’a uygun kıyafet’ baskısı

Tarsus Sesim Sarpkaya Fen Lisesi'nde müdür ve rehber öğretmen bir öğrenciden 'Ramazan'a uygun giyinmesini' istedi. Yıllardır aynı kıyafetleri giyen öğrenciler, müdürün kendilerini 'Ramazan sebebiyle edebe davet ettiğini' söylüyor.

Tarsus Sesim Sarpkaya Fen Lisesi müdürü ve idarecileri öğrencilere "Ramazan'a uygun giyinme" çağrısı yaptı.

Müdür ve rehber öğretmen bir öğrenciyi çağırarak, okulda yıllardır giymekte olduğu kıyafetlerinin "Ramazan'a uygun olmadığını" söylerken, öğrencilerin açıklamasına göre müdür öğrencileri "Ramazan sebebiyle edebe davet etti".

'RAMAZAN AYINDA BÖYLE GİYİNİLİR Mİ?'

Öğrencilere "Ramazan ayında böyle giyinilir mi?", "Okulun adını iki paralık ediyorsunuz", "Niye böyle giyiniyorsunuz?" gibi ifadeler kullanan müdürün öğrencilerin tepkisini çektiği aktarılıyor.

Okul müdürü öğrencilerin beden derslerinde giydiği kıyafetleri de "Ramazan sebebiyle" uygunsuz bulurken, müdürün derslere giren öğretmenlerden de okul idaresiyle benzer tutum almalarını istediği belirtiliyor.

Öğrencilerin uğradıkları baskı ve hakaretleri velilerine aktardıkları, velilerin de öğrencilerin üzerindeki Ramazan baskısından şikayetçi olduğu ve dilekçe vermeye hazırlandığı kaydediliyor.

Söz konusu okulun yönetimi daha önce de Evrim Teorisi tartışan öğrencileri engellemeye çalışmıştı.