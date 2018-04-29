Fehmi Koru'nun 'Abdullah Gül' üzüntüsü

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıklaması sonrası Gül'e yakın isimlerden olan Fehmi Koru, bir yazı kaleme aldı.
Erdoğan ile birlikte Türkiye'deki dönüşüm sürecinin en önemli aktörlerinden olan Gül'ü "farklı bir seçenek" ilan eden Koru, endişeli olduğunu söyledi.
"Endişeli miyim? Evet öyleyim. Çünkü zamanından çok erkene çekilmiş bu seçim daha önce hiç yaşanmamış türden olaylara sahne olmaya başladı. Seçmende ‘Sandığa yansıyan bizim tercihlerimiz değil’ hissini uyandırabilecek türden olaylara…" diyen Koru, "ABD ve Mısır gibi ülkelerde seçmenin sandığa ilgisizliğinin altında o his yatıyor çünkü. İki hafta süren ve sonunda Gül’ün ‘‘Ben aday değilim’’ açıklamasıyla biten süreçte yaşananlar, halkın önünde bulunsa bir anlam taşıyabilecek farklı bir seçeneğin zamanından önce ortadan kalkmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.
Gül'ün adaylığının farklı bir seçeneği var edebileceğini ileri süren Koru, yazısına şöyle devam etti:
Bakmayın ardından yazılıp çizilenlere, televizyon ekranlarından konuşulanlara da fazla kulak vermeyin, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılabilmesi, pek çok seçmen için farklı bir tercih teşkil edebilecekti.
Muhtemelen ilk defa ‘çatı adayı’ bile olmayan, ancak birden fazla partinin tabanından oy alabilecek bir ‘bağımsız aday’ seçeneği ile sandık başında baş başa kalınabilecekti.
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Kimselere sataşma niyeti olmayan, hatta adaylığı bile makam için değil belli bir amacın tahakkuku için üstlendiği bilinen bir siyaset adamının yürüteceği kampanya, belki de demokrasi geleneğimizde yeni bir çığır açacaktı.
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Şimdi ne olacak?
Fazla bir şey olacağı yok.