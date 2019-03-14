Fehmi Koru'dan dikkat çeken 'yeni parti' yazısı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e en yakın isimlerden olan Fehmi Koru, yeni parti tartışmalarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Koru, AKP'nin kurulduğu döneme benzer bir havanın olduğunu ileri sürerken, 'O gün iyi olan bugün neden kötü sayılıyor?' diye AKP'ye tepki gösterdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddiaları sürerken, Gül'e en yakın isimlerden biri olan Fehmi Koru, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Son zamanlarda gündemden düştü, ama bulunduğum her ortamda yöneltilen sorulardan anladığım kadarıyla halkın gündeminin ilk sıralarında ‘yeni parti’ konusu yerini hala koruyor. Kamuoyu yoklamaları da, hiç değilse benim gördüklerim, yeni parti beklentilerinin geçmişte hiç olmadığı kadar günümüzde yükseldiğine işaret ediyor. Bu hava da, iktidar-muhalefet ayrımı yapılmaksızın, şu andaki siyaset ortamından mutsuz olanların sayısının mutlu olanları geçmesine ve siyasetin yenilenmesi arzusunun kökleşmesine yol açıyor" diyen Koru, "2000 yılında var olduğunu bildiğimiz ortamın benzeri bir durum bugün kendisini hissettiriyor. Ne zaman bu konu açılsa, iktidar cephesi sözcüleri, ‘ihanet’ sözcüğü ile başlayan bir sürü yakışıksız söz sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

AKP'nin iktidara gelmesinin de aynı yoldan olduğunu belirten Koru, yazısına şöyle devam etti: