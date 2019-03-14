Fehmi Koru'dan dikkat çeken 'yeni parti' yazısı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddiaları sürerken, Gül'e en yakın isimlerden biri olan Fehmi Koru, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.
"Son zamanlarda gündemden düştü, ama bulunduğum her ortamda yöneltilen sorulardan anladığım kadarıyla halkın gündeminin ilk sıralarında ‘yeni parti’ konusu yerini hala koruyor. Kamuoyu yoklamaları da, hiç değilse benim gördüklerim, yeni parti beklentilerinin geçmişte hiç olmadığı kadar günümüzde yükseldiğine işaret ediyor. Bu hava da, iktidar-muhalefet ayrımı yapılmaksızın, şu andaki siyaset ortamından mutsuz olanların sayısının mutlu olanları geçmesine ve siyasetin yenilenmesi arzusunun kökleşmesine yol açıyor" diyen Koru, "2000 yılında var olduğunu bildiğimiz ortamın benzeri bir durum bugün kendisini hissettiriyor. Ne zaman bu konu açılsa, iktidar cephesi sözcüleri, ‘ihanet’ sözcüğü ile başlayan bir sürü yakışıksız söz sarf ediyor" ifadelerini kullandı.
AKP'nin iktidara gelmesinin de aynı yoldan olduğunu belirten Koru, yazısına şöyle devam etti:
O güne kadar içinde yer aldıkları partiden koptuklarında, geride kalanların, onlar için de, ‘ihanet’ sözcüğünü kullandıklarını hatırlıyorum. O gün iyi olan bugün neden kötü sayılıyor?
Diyelim, iktidar cephesinin korktuğu oldu, muhalefetin adayları iktidar cephesi adaylarını geride bıraktı. Hatta bir adım daha ileri giderek, ilk yapılacak genel seçimde, muhalefete iktidar olmalarını sağlayacak çoklukta oy çıktı…
Bu ilk kez mi olmuş olacak ülkemizde?
İktidar cephesi haklıysa ve muhalefet ülkeyi kötü yönetirse ondan sonraki seçim/ler/de halk tercihini yeniden değiştirebilir.
Demokrasi böyle bir şey işte.
Seçime gidiyoruz ve kampanyalar sırasında her şey mubah gibi gelebilir, ancak yine de beyin ile ağız arasındaki iletişimi bütünüyle kaybetmemek şart.