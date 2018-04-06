Fehmi Koru'dan Abdullah Gül yazısı: Sevinirim...

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan Fehmi Koru, Gül'ün aday olacağı iddialarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialar sürerken, Gül'e yakın isimlerden Fehmi Koru kendi internet sitesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Destek verebileceğim misyona sahip çıkarak adaylığını açıklasa Abdullah Gül, buna elbette sevinirim; herhalde sevinecek tek kişi de ben olmam" diyen Koru, "İki güçlü adayla gidilecek seçim ülkem için de görüntü olarak muazzam yararlı olur. Savunageldiğim çizginin her kesimden oy alabileceğini sandığım en güçlü temsilcisi, açıklayageldiği görüşlerinden biliyoruz, Abdullah Gül bugün; ama daha güçlü bir başkası bulunursa, onu da desteklerim. Eleştirenlere ve eleştireceklere tek bir sorum var: Siz bu defa neden yanımda değilsiniz?" ifadelerini kullandı.