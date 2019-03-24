Fehmi Koru: Anket sonuçları saklandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan gazeteci Fehmi Koru, 31 Mart seçimleri ve açıklanan anketlere ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Bu seçim öncesinin anket rutini değişti. Kimse anket sonucu açıklamıyor. Anket şirketleri de, sanki aralarında anlaşmışlar gibi, yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşmıyorlar" diyen Koru, "Elde yalnızca daha önce varlıkları bilinmeyen nevzuhur bazı şirketlere ait olduğu söylenen sonuçlar var ve bunlar elden ele dolaşıyor. Saklanma sebebi? Sebebi bilmiyorum. Acaba, sağlıklı anketlerde Ankara ve İstanbul’da iktidar partisi adayları için hoş olmayan bir tablo mu söz konusu? Uyarıların ağır olması bu yüzden mi? Gerçeği şimdi bilmemiz mümkün değil, bu sorulara seçim sonuçlarına bakarak cevap verebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Koru, yazısına şöyle devam etti:

Diyelim, devlet büyüklerinin bizleri senet konusu ile uyardığı aday seçimde ipi göğüsledi ve başkentte belediye başkanı seçildi. Veya, İstanbul’da karşı ittifakın adayı kenti yönetme konusunda halktan icazet aldı.

Olacak gibi durmuyor, ama hadi diyelim böyle bir sonuç karşımıza çıktı.

Ne olacak?

Ağır ithamlar ‘beka sorunu’na yol açabilir

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Kim bilir kaç yazıda iktidar cephesini aşırılıklardan kaçınmaya davet ettim; amacım da bugün dillendirmeye çalıştığım türden bir gelişmenin yaşanmamasıdır.

Aynı yolda bugün de devam ettiğimi kayda geçiriniz.

Hiçbir seçim uçurumla sonuçlanmadı, bu da sonuçlanmayacaktır. Her seçim bir umuttur, bu seçim de öyle.

Ona göre davranmak, herkesin, her partinin yararınadır.