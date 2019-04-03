Fehmi Koru: AKP başkalarını suçlamasın sonuçların nedenini açıklıyorum...

Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan yazar Fehmi Koru, seçim sonuçlarının nedenlerine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Koru, "AK Parti başına gelen yüzünden başkalarını suçlamasın. Sebebini açıklıyorum" başlıklı yazısında, "Rakamlar bu seçimi toplamda AK Parti’nin kazandığını açıkça gösteriyor. AK Parti bazısını CHP’ye diğer bazılarını da MHP’ye kaybettiği pek çok ilçe ve ilde de sandıktan birinci parti olarak çıktı. Yapılan genel seçim olsaydı iktidar cephesi (AK Parti ile MHP) halktan güvenoyu anlamına gelecek tasvibi sandıkta alacaktı" derken, şu ifadeleri kullandı:

Cevap belli: İttifaklar yüzünden…

Ankara ve İstanbul’da alınan seçim sonuçlarına yakından baktığımızda bu gerçeği apaçık görebiliyoruz: Her parti seçime tek başına ve kendi adaylarıyla girmiş olsaydı, kaybettikleri ilçe ve illerin çoğunu AK Partili adaylar kazanacaktı.

Genel seçim öncesinde başlatılan ittifak yeniliği o seçimde genel hatlarıyla AK Parti’nin işine yaradı. [Genel hatlarıyla dememin sebebi, o ittifaktan genel seçimde de, MHP’nin AK Parti’den daha fazla yararlanmış olması yüzünden…]

Yerel seçimlerde ittifak oluşturmak yasalara aykırı olmasına rağmen, MHP’nin yönlendirmesiyle yeniden oluşturulan ‘Cumhur İttifakı’, karşı tarafı da ittifak oluşturmaya sevk etti.

Ankara ve İstanbul’da yönetim değişikliğine yol açacak kadar dengeleri değiştiren işte o uygulamadır.

İki ittifaktan kazanan, iktidar cephesinde MHP, muhalefet cephesinde ise CHP oldu.

HDP’yi hedef alan kampanya söylemi de, o partinin ‘stratejik’ bir tavır almasına ve taraftarlarının da zor olmasına rağmen büyük kentlerde CHP adaylarına oy aktarmasına yol açtı.

Zor olanı başardı AK Parti: HDP seçmenini kolay kolay oyunu veremeyeceği CHP seçeneğine kendi eliyle iterek…

CHP’nin bu seçimde doğru adaylarla seçmenden oy talep etmesi de sonuca katkıda bulundu.